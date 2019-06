Il consiglio utile

I n questi giorni bollenti c'è un nemico mortale per i cani, che si aggira fuori dalle loro case. È il colpo di calore. Concedetemi di raccontarvi la storiella di Mario Rossi, al massimo della felicità perché moglie, bambini e suoceri sono al mare, la qual cosa comporta notevoli benefici. C'è però un serio inconveniente, quello di dovere andare a far spesa.

Giunto a casa dal lavoro, pranzo veloce, rapida pennichella, ed è pronto per il supplizio del supermarket. Fido, rimasto a casa, lo guarda con occhi imploranti. «Massì, salta sull'auto, che andiamo a fare un giretto». Giunto nel parcheggio del supermercato cerca disperatamente un posto all'ombra e miracolosamente lo trova. Tira fuori la bussola del telefonino e cerca di capire come girerà il sole. «Bene, Fido, aspettami qui che ci metto pochi minuti». Il dramma sta per compiersi.

Mario entra nel gigantesco negozio dove sembra si sia data appuntamento tutta la città. Cerca di fare il più velocemente possibile, ma alle casse ci sono lunghe code e quelle automatiche quel giorno sono fuori servizio. Dopo mezzora finalmente è davanti alla cassiera che, dopo avere inserito nel pos la carta di credito, gli dice: «Mi spiace, ma non funziona». La scritta è implacabile: transazione non eseguita. Tra prove e riprove, passa quasi un'ora invece dei dieci minuti previsti e la temperatura all'interno dell'auto, già parzialmente inondata dal sole cocente, è attorno ai 50 gradi. Fido ha ancora la forza di fare qualche guaito, ma si è messo a sfinge per cercare di portare un po' di ossigeno ai polmoni. Quando Mario torna all'auto correndo, il dramma si è consumato.

E allora, cerchiamo di trarre qualche utile consiglio, da questa ipotetica (mica tanto) situazione. Mai lasciare il cane in auto all'ombra quando fa caldo: non conta nulla come lasciare aperti due dita i finestrini. L'unico risultato è quello di fare aumentare più rapidamente la temperatura interna. Mai pensare di metterci dieci minuti. Mai lasciare l'auto accesa con il condizionatore attaccato. Furti a parte, se si spegne il motore è notte fonda. Non fidarsi delle proprie capacità di astronomo. Il sole gira sempre da un'altra parte. I cani non sudano e il colpo di calore è rapido e fatale. Ma il consiglio migliore che vi posso dare è questo: lasciatelo sonnecchiare a casa sotto il condizionatore.