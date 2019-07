Il consiglio utile

S iamo vicini al clou dell'offerta, da parte degli allevatori, di cuccioli da acquistare. Proprio di questi tempi scadono i fatidici 70 - 80 giorni che per molti cinologi sono l'età migliore per acquistare o adottare un cane. L'adozione merita un discorso a parte, in quanto, nei canili è più facile trovare soggetti adulti e l'offerta di soggetti purtroppo non conosce tregua, visto che l'abbandono e il randagismo sembrano piaghe immedicabili del nostro paese.

Per chi non va in ferie, giugno e luglio sono quindi mesi propizi all'acquisizione del cucciolo tanto sospirato.

Personalmente sono favorevole all'adozione dei tanti cani che vivono vite grame all'interno di rifugi anche ben gestiti, ma è inutile nascondere che , proprio per il vissuto di queste creature, spesso abbandonate o malatrattate, è necessaria una gran cautela e il consiglio di personale esperto per non trovarsi con il dramma di avere adottato un cane affetto da serie problematiche psichiche. Con tutto ciò che ne consegue.

Se l'adozione è un atto di grande generosità, capisco però perfettamente che desidera un cane di razza e queste righe sono dedicate ai criteri di scelta che non devono assolutamente basarsi solo su canoni estetici, ma devono prendere in seria considerazione le intrinseche caratteristiche della razza e anche il lato economico che, con gli attuali chiari di luna, non è trascurabile.

Gli australiani hanno recentemente portato a termine una ricerca secondo la quale i cani a muso tamponato (Bulldog, Carlini, Pechinesi, King Cavalier ecc.) costano oltre il doppio in spese veterinarie rispetto ai soggetti normali. Questo perché le alterazioni anatomiche dovute allo schiacciamento delle vie aeree superiori li costringono ad essere afflitti da un numero superiore di malattie con visite molto più frequenti ed elevati costi dei farmaci per le varie terapie.

Dal momento che non esiste la mutua per il cane e le compagnie di assicurazione, salvo rarissime eccezioni, coprono solo i danni derivati da incidenti, aggressioni ecc., per chi non naviga nell'oro sarà bene fare anche questi conti perché, fino a quando il cane è in buona salute, i costi di vaccinazioni e trattamenti preventivi sono accettabili, ma quando capita la sfiga di interventi chirurgici delicati e magari ripetuti, il peso economico si fa sentire.