Consulenza specializzata al passo con la tecnologia

Ennio Montagnani

«Flessibilità, personalizzazione e multicanalità: queste le parole chiave dell'essere Private Banker oggi per Crédit Agricole Italia». A spiegarlo è Valerio Bottazzoli, a capo della divisione Private Banking e dei Consulenti Finanziari del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. «Il nostro obiettivo - aggiunge - è offrire un servizio di consulenza specializzato e al passo con l'evoluzione tecnologica, per valorizzare e proteggere il patrimonio familiare del cliente, anche quando le esigenze personali si intersecano con quelle aziendali. La tecnologia sta infatti coinvolgendo in maniera sempre più profonda il mondo finanziario e in particolare il settore del risparmio gestito: in questo scenario occorre aumentare il livello di servizio, migliorando l'efficienza dei processi e ponendo al centro la relazione cliente-banker. Con l'avvento di Mifid 2, che fa della trasparenza uno dei cavalli di battaglia, il costo del servizio dovrà sempre più essere giustificato da un tangibile valore riconosciuto dal cliente».

In quest'ottica, il Gruppo bancario CA Italia è fortemente impegnato ad accelerare l'evoluzione tecnologica dei servizi (consulenza a distanza, web collaboration, reportistica integrata, comunicazione finanziaria) orientata a valorizzare sempre di più la consulenza professionale dei Private Banker, l'ampia gamma dei servizi offerti e, di conseguenza, la soddisfazione dei clienti. I Private Banker di CA Italia propongono un servizio di consulenza globale e di pianificazione degli investimenti basato su un ventaglio ampio di prodotti e servizi, realizzati anche grazie alla collaborazione con le società del gruppo: oltre a una vasta selezione di sicav multimanager con logica best in class e di soluzioni wrapper, quali polizze unit linked, multiramo e gestioni patrimoniali con un grado crescente di delega e personalizzazione, la gamma Private si è arricchita, già in ottica Mifid 2, del servizio di consulenza a remunerazione esplicita (Soluzione Valore Plus) che beneficia di servizi dedicati come l'analisi periodica del portafoglio da parte di esperti, relazioni settimanali sull'andamento dei mercati e proposte finanziarie personalizzate. Questo per soddisfare le esigenze della clientela più evoluta che desidera una maggiore profondità di analisi e un livello di personalizzazione ancora più elevato.

Le sinergie con le società di Crédit Agricole in Italia consentono, inoltre, di mettere a disposizione della clientela anche servizi tailor made, quali l'istituzione e la gestione di mandati fiduciari, trust o patti di famiglia, allo scopo di individuare e strutturare la migliore soluzione di tutela e trasmissione del patrimonio secondo le esigenze del cliente.

La struttura di Private Banking del gruppo, che risponde in ultimo al vicedirettore generale Roberto Ghisellini, è presente con 21 mercati, il Servizio Clienti istituzionali e una rete di oltre 130 Banker nelle 10 regioni italiane che producono il 79% del Pil. Numeri destinati a crescere anche grazie alle recenti acquisizioni. Il supporto alla rete è garantito costantemente da un team interno di specialisti Financial e Credit Advisor che hanno l'obiettivo di condividere con i Banker il proprio know-how in ambito finanziario e creditizio in base alle specifiche esigenze individuali e familiari del cliente, con l'obiettivo di promuovere il benessere finanziario nella sua globalità. In un contesto di mercato in continua evoluzione, quale è l'attuale, l'ambizione del Private Banking del Gruppo bancario CA Italia è arrivare alla fine del 2020 con una crescita della masse a doppia cifra, in coerenza con il piano industriale a medio lungo termine, che prevede tra i pilastri la centralità del cliente, la formazione e la crescita del personale, il rafforzamento dei core business e il miglioramento dell'efficienza industriale.