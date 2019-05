Da Contini in mostra sculture e foto al top

Valter Pagliarulo

Estate all'insegna dell'arte contemporanea alle Gallerie Contini. Fino al 24 novembre la sede veneziana di Calle Larga XXII Marzo ospiterà la mostra dello scultore uruguaiano Pablo Atchugarry e le fotografie di Mikhail Baryshnikov. Le sculture di Atchugarry uniscono elementi astratti a raffigurazioni ispirate agli elementi naturali in una sintesi ardita. La predilezione per le linee curve consente di combinare eleganza e sensualità, come nell'opera bronzea Untitled (2015). «Le opere di Atchugarry saranno esposte anche a Pietrasanta dall'8 giugno al 29 settembre nell'ambito della rassegna che negli scorsi ha coinvolto artisti come Botero, Valdés, Larraz e Mitoraj», spiega Stefano Contini, fondatore e Ceo delle gallerie. Nella Piazza del Duomo troveranno collocazione cinque sculture monumentali, tra cui le maestose Naturaleza e Preserve the Dream in marmo statuario di Carrara, mentre nel chiostro di Sant'Agostino saranno ospitati i lavori di media dimensione come Fiore e Destine. Search of the Future, scultura in acciaio, sarà posta sul pontile di Marina di Pietrasanta.

La mostra Looking for the Dance del grande ballerino e attore Mikhail Baryshnikov presenta, invece, una serie di immagini di danza realizzate durante i suoi viaggi in Argentina e India. «Baryshnikov realizza gli scatti ballando lui stesso, sono veri e propri capolavori perché danzando contemporaneamente riesce a fornire un effetto di movimento, è una sua tecnica personale che lo mette in sintonia con il soggetto e crea un effetto tridimensionale». Dal primo giugno al 28 luglio presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia si terrà la personale di Carla Tolomeo (allieva di De Chirico) intitolata Never rest. La collezione di sedie-sculture illustrerà il procedimento creativo dell'artista che inizia con il recupero di una seduta antica sulla cui struttura si sviluppa la fase di ricerca dei tessuti. Dal 18 al 23 giugno, infine, presso il Boat Show all'Arsenale di Venezia saranno esposte cinque sculture monumentali di Igor Mitoraj, altro grande artista rappresentato dalle Gallerie Contini.