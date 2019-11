La Corporate University alleata ai grandi atenei

Angelo D'Angelo

Al via da gennaio 2020 la prima edizione di Gems, «Geoscience for Energy Eni Master School». Il settore energetico sta affrontando un'importante fase di transizione che porterà all'apertura verso forme di energia alternative e nuovi modelli di business e questo master punta a formare professionisti dell'area Esplorazione capaci di affrontare sfide complesse grazie all'acquisizione di competenze trasversali e di una visione d'avanguardia del settore energetico e del business Eni, sempre più orientato a un approccio con forti contenuti digitali e a modelli di energia sostenibile e low carbon. I partecipanti, concluso il percorso di studi, saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite fin dall'ingresso in azienda, riducendo i tempi di formazione interna.

Gems è l'ultima iniziativa di Eni Corporate University, il centro di competenza interno, evoluzione della Scuola Enrico Mattei fondata nel 1957. I percorsi, in primis lauree magistrali e master di II livello, si pongono l'obiettivo di integrare le conoscenze accademiche con il know how aziendale per affrontare le sfide attuali e future del settore energetico. Tra questi il Master di II livello in Energy Innovation in collaborazione con il Politecnico di Milano, un percorso di studi che offre la possibilità di approfondire le sfide della sostenibilità energetica e del climate change; e il Master in Energy Engineering and Operations con il Politecnico di Torino, una visione a 360° del mondo dell'Oil&Gas, con un focus sul settore Upstream e sull'Energy Transition.

La stessa attenzione prestata all'education è riservata anche alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa. I principali piani di previdenza complementare offerti ai dipendenti Eni assunti in Italia sono: Fondenergia per i dipendenti con contratto dei settori energia e chimico e Fopdire per i dirigenti. Si tratta di piani a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale che offrono al dipendente una opportunità di risparmio e a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali. Dal 2018, tutte le persone Eni beneficiano dell'iscrizione automatica - con onere a carico dell'azienda - ai Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa di settore (Fasie e Faschim).