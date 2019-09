Così il «Cane a sei zampe» punta sull'economia circolare

Valter Pagliarulo

Oggi si disputa la 90sima edizione del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, che si chiama «Monza Eni Circuit» in quanto il Cane a sei zampe ne è sponsor esclusivo, nonché sponsor nazionale del Gran Premio di Formula 1. Il mondo dei motori, infatti, è uno degli ambiti in cui Eni è maggiormente impegnata in ricerca e sviluppo: solo con la capacità di innovare continuamente, infatti, la mobilità può essere veramente sostenibile.

All'interno del Centro ricerche Eni per le energie rinnovabili e l'ambiente di Novara c'è un laboratorio di spettrometria nel quale vengono analizzati i biocarburanti e i campioni di petrolio allo scopo di risalire, in modo rapido, alla loro composizione molecolare. Lo strumento utilizzato, lo spettrometro, è dotato di un magnete di 7 Tesla che permette di ottenere spettri di massa ad alta risoluzione e accuratezza: i valori ottenuti consentono di separare composti con valori di massa simile e di determinarne la formula molecolare. Grazie a un software automatico i tempi di elaborazione dello spettro di massa sono dimezzati.

Dalla ricerca alla produzione «green» il passo è breve. Eni ha, infatti, sviluppato una tecnologia per convertire le raffinerie tradizionali in bioraffinerie per produrre combustibili più puliti di alta qualità. Le raffinerie tradizionali di Venezia e Gela sono state riconfigurate con soluzioni innovative e utilizzando metodi sostenibili sia dal punto di vista ambientale sia economico. I brevetti di cui Eni è proprietaria sono determinanti per il processo di transizione energetica orientato alla decarbonizzazione. Il Centro ricerche Eni Upstream e Downstream di San Donato Milanese sta inoltre testando nuove cariche per la produzione di biocarburante, costituite da lipidi.

In particolare, la bioraffineria di Venezia è il primo esempio di economia circolare che Eni realizza nel settore della raffinazione ed è stata anche la prima raffineria al mondo trasformata da impianto tradizionale a raffineria green. Circa il 50% degli oli alimentari usati disponibili in Italia sono utilizzati nella bioraffineria veneziana e a breve anche a Gela. Nel 2018 sono state raccolte circa 75.000 tonnellate di olio alimentare di scarto, quasi esclusivamente prodotte dal settore della ristorazione e dell'industria, che rappresentano solo il 25% dell'olio prodotto in Italia.