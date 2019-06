Così è nato e cresciuto il mito degli Alpini, soldati con un cuore

Dal 1872 gli Alpini rappresentano un'eccezionalità all'interno delle forze armate italiane. Creati come un corpo specializzato, addestrato e pensato per difendere i valichi di montagna, sono rapidamente cresciuti sia nell'organico che nella popolarità presso l'opinione pubblica. Presto è nato un vero e proprio mito dell'alpino: in un'Italia affamata di eroi, e spesso sconfitta, l'alpino si è trasformato in uno dei pochi simboli militari amati da tutti. In questo saggio Marco Mondini, storico ma anche ex ufficiale alpino, racconta proprio la genesi dell'«alpinità».

Matteo Sacchi