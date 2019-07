Costumi anti scottature e ombrelloni cassaforte L'estate è tecnologica

Michele Vanossi

Se fino a qualche anno fa per recarsi in spiaggia era necessario munirsi di ciabatte da mare, teli, costumi, copricostumi, creme solari, racchettoni, libri, giochi per bambini, ecc. oggi c'è qualcosa in più da aggiungere al bagaglio: gli oggetti hi-tech. Sono apparecchi o dispositivi realizzati secondo la tecnologia più avanzata, quindi smartphone, lettori mp3, tablet e via dicendo senza i quali, forse, non riusciremmo non solo ad organizzare e ad immaginare la quotidianità, ma nemmeno a pensare ad una vacanza o ad un viaggio. E poi diciamocelo, alzi la mano chi riesce a concepire un periodo di ferie senza dare una sbirciatina agli sms, alla posta elettronica o senza fare una partitina a Ruzzle! Se poi se stiamo leggendo l'ultimo romanzo del nostro autore preferito e abbiamo voglia di qualche delucidazione; è impensabile non potere effettuare una «googlata» risolutiva! E si salvi chi può se, nel bel mezzo di un assolato e caldo pomeriggio, il nostro smartphone si scarica e abbiamo scordato a casa o in hotel il caricatore portatile «salvavita». Per risolvere e ovviare a questo tipo di «inconvenienti virtuali», ci pensano le aziende specializzate in oggetti da vacanza hi-tech ad-hoc (e forse sempre esagerando, ma non troppo, anche hi-help). Borsoni, zaini, ombrelloni, teli da bagno oltre alle loro usuali e note funzioni si sono trasformati in veri e propri dispensatori di energia in grado di ricaricare i nostri tanto fidati e inseparabili amici. Tra le novità 2019 anche i costumi da bagno connessi. Nati da un'idea di Marie Spinali, appartengono alla linea Neviano e sono realizzati a Mulhouse Francia. Ci avvisano se stiamo esagerando con la tintarella; di conseguenza è severamente vietato scottarsi!