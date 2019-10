Craig Warwick preoccupa di nuovo i fan: "Round 2"

Craig Warwick ha di nuovo fatto preoccupare i suoi seguaci con uno scatto in ospedale. Il sensitivo negli ultimi mesi è stato ricoverato a lungo a causa di problema complesso, che lo ha quasi portato in punto di morte. Tutto sembrava essersi concluso ma un post condiviso sul profilo Instagram dell'uomo ha nuovamente messo in allarme i fan.

Lo scorso agosto, Craig Warwick è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Milazzo a causa di un eccessivo calo dell'emoglobina, che era scesa sotto i 6 punti. Un valore troppo basso, che ha richiesto un'immediata corsa in ambulanza verso il nosocomio. È stato lo stesso sensitivo a raccontarlo su Instagram poche settimane fa. L'ospedale di Milazzo stabilizzò i suoi valori vitali ma dopo qualche giorni di ricovero Wawick venne trasferito al policlinico di Messina per approfondire le indagini e capire da cosa era causata una perdita di sangue così massiva.

I medici a Messina gli diagnosticarono una rarissima forma di trombosi in più parti delle vene dell'intestino, causa dell'emorragia.

Nonostante i medici abbiano salvato la vita a Craig Warwick grazie a un intervento tempestivo, il sensitivo dovrà costantemente effettuare analisi e controlli per tenere monitorata la situazione. Per questo motivo nei giorni scorsi si è recato a Messina per ulteriori controlli, condividendo con i fan una foto alla stazione. Tuttavia, poche ore fa ha pubblicato un'immagine dal letto di ospedale che ha allertato i seguaci. “Round 2”, ha scritto Warwick, che si è fatto fotografare con gli elettrodi di controllo sul petto e sul braccio, apparentemente rilassato. “Non era solo un controllo?”, scrivono tantissimi fan, ma anche volti noti dello spettacolo, in attesa che il sensitivo dia spiegazioni sull'accaduto.