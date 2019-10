Accordo Mediaset Netflix, c'è l'intesa per la produzione di contenuti cinematografici

L'accordo che ha al centro l'alleanza tra Netflix e Mediaset nella produzione di contenuti è arrivato. I due gruppi, infatti, hanno annunciato la partnership che riguarderà la produzione (e il lancio) alcuni film. Reed Hastings, ceo della società americana, alla presentazione dell'accordo alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, sulla questione, ha dichiarato: " Vogliamo finanziare dei bei film che passino prima su Netflix e poi su Mediaset. Pensiamo sia l'inizio di una nuova forma di collaborazione e insieme vogliamo finanziare nuovi contenuti, nuove storie da raccontare per il pubblico di Netflix e di Mediaset ".

In 12 mesi i contenuti su Mediaset

Alessandro Salem, direttore dei contenuti Mediaset ha dichiarato: " È un accordo sperimentale che riguarderà sette film ed è il primo passo in un mondo che non deve avere barriere e che vuole valorizzare quanto facciamo in Italia. Pensiamo che le alleanze tra grandi operatori tv che mettono al centro i contenuti originali sia una delle risposte più efficaci ai grandi cambiamenti in atto nell'industria dei media. È il primo passo di un accordo che riguarderà anche altri Paesi dove noi saremo presenti". Secondo quanto chiarito dal direttore Salem, l'attesa per vedere i contenuti da Netflix a Mediaset sarà di 12 mesi: "I contenuti arrivarenno sulle tv generaliste un anno dopo. Per noi il contenuto è per Canale5"

Pier Sivlio Berlusconia: "Nuove opportunità"

" Nel prossimo futuro, grazie alla dimensione del nostro progetto europeo MFEMediaForEurope punteremo a rafforzare accordi come questo, un'ottima notizia per tutta l'industria del cinema e della produzione italiana. Unendo le capacità di Mediaset e la forza di Netflix potranno arrivare nuovi investimenti e nuove opportunità per il sistema ", ha commentato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che non ha potuto presenziare all'evento per un'indisposizione, ma che ha fatto sapere: " È un onore stringere un accordo esclusivo con una società moderna, globale e innovativa come Netflix. Ed è anche un onore veder riconosciuta la leadership di Mediaset in Italia nella produzione di contenuti ".

Svelati i titoli dei nuovi film

Le produzioni già individuate per l'inizio di questa collaborazione sono cinque. I primi film a essere realizzati e distribuiti nell'ambito di questa partnership saranno storie inedite che racchiuderanno diversi temi e generi, dall'esplorazioni dell'amore teen in "Sotto il sole di Riccione" con Enrico Vanzina e "Sulla stessa onda", alla storia mai raccontata di uno dei più grandi calciatori italiani, Roberto Baggio, con "Il Divin Codino". E ancora: dalla storia di un'amicizia intergenerazionale nel mondo dei tifosi di calcio di "Al di là del risultato" a una vicenda di vendette radicate nei valori tradizionali della famiglia con "L'Ultimo paradiso", con Riccardo Scamarcio. Le due aziende, quindi, selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, realizzati in Italia e prodotti da produttori indipendenti italiani. Queste produzioni, che includono creatori al loro debutto, così come nomi conosciuti, saranno lanciate in anteprima mondiale su Netflix come film originali a partire dal 2020.

Progetti per il futuro