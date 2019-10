Agenti uccisi a Trieste, Giangrande: "Il problema ​è chi non rispetta leggi"

"Esprimo tutta la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla famiglie dei due giovani poliziotti uccisi, una notizia tragica che colpisce tutti noi ". Così Giuseppe Giangrande, il maresciallo dei carabinieri rimasto ferito davanti a Palazzo Chigi, esprime cordoglio per i due agenti della polizia uccisi ieri a Trieste.

Il 28 aprile del 2013, giorno dell'insediamento del Governo Letta, Giuseppe Giangrande venne gravemente ferito da Luigi Preiti, mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi. Oggi, all'indomani dell'uccisione dell'agente scelto Matteo Demengo e dell'agente Pierluigi Rotta, durante una sparatoria nella questura di Trieste, il carabiniere sottolinea, parlando ad AdnKronos, come la morte di uomini delle forze dell'ordine colpisca tutto il Paese.

Poi aggiunge: "Io non penso che ci sia un problema di sicurezza". In Italia, invece, il problema è rappresentato da chi " non rispetta le leggi del nostro Paese ". Ieri, ricorda Giangrande, " sono stati colpiti due uomini delle forze dell'ordine, al servizio dello Stato che lavoravano per il bene di tutti e oggi dobbiamo fare i conti con questo lutto ".