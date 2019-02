Altro che colpo di fulmine, l'amore è un processo molto lento

L'innamoramento è un viaggio emotivo ed intellettuale. Detto così ha un suono paradossale perché l'innamoramento viene abitualmente considerato come il fenomeno più rapido, più spontaneo, più gioioso che ci sia. Quando interrogate le coppie di qualsiasi età e domandate loro quando e come si sono innamorate, vi rispondono che è stato improvvisamente, un «colpo di fulmine». Hanno visto un uomo (o una donna), era la prima volta che lo vedevano, ma si sono sentite subito attratte da lui e in breve tempo hanno capito che era proprio quello giusto, ciò che da tempo cercavano. In molti casi questo riconoscimento sul piano estetico e dell'attrazione erotica viene subito o quasi subito seguito dall'incontro sessuale appassionato, in cui i due amanti possono restare abbracciati ed isolati dal mondo per giorni e ciascuno trova nell'altro l'oggetto assoluto del suo desiderio. Ma questa modalità è il prodotto della descrizione che dell'innamoramento danno i romanzi rosa e i film. La realtà spesso è diversa perché gli innamorati sono due sconosciuti che devono creare una nuova entità. Nel libro Amore mio come sei cambiato abbiamo dato esempi di innamoramento che non nasce dal colpo di fulmine ma incomincia lentamente in entrambi i soggetti per cui essi all'inizio sono innamorati senza saperlo ed hanno delle fortissime riserve ad abbandonarsi completamente. Talvolta entrambi sono ancora legati emotivamente e sessualmente ad un'altra persona e il nuovo amore si fa strada a fatica lacerando una relazione consolidata anche se in difficoltà. In certi casi il loro incontro avviene più facilmente sul piano erotico e poi scoprono di essere differenti sul piano intellettuale e culturale. In altri casi, all'opposto, l'incontro avviene sul piano spirituale e l'erotismo arriva solo dopo. Ma poiché sono innamorati sono spinti a cercarsi a voler sapere tutto l'uno dell'altro, a mettere in comune le loro esperienze, soprattutto i loro amori, e queste differenze devono essere superate. Di qui un complesso processo di avvicinamento, di ricerca dell'intimità totale. Uno degli errori più gravi che facciamo in questo tempo è confondere l'attrazione improvvisa con il vero innamoramento, che è un processo di trasformazione radicale. È da questo equivoco che sorgono oggi le principali nevrosi della coppia.