Operato per sesso estremo Ma lui: "Ho subito violenze"

Ha raccontato di avere subito una rapina e una violenza sessuale ma il magistrato ha capito che queste azioni non erano mai successe. E così un giudice del Tribunale di Belluno l’ha assolto perché il fatto non sussiste.

Come riporta Il Messaggero, l’obiettivo della magistratura era quello “ di tutelare la sua privacy ”. Si tratta di una vicenda che andava avanti da 3 anni ed è nata quando un uomo, operaio di 56 anni originario di Borgo Valbelluna, raggiunge il pronto soccorso. Ai medici racconta di essere stato fermato vicino a un ponte diroccato, accanto a un supermercato, e di essere stato derubato.