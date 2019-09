Black humor contro Mihajlovic: il Bologna denuncia tutto

Umorismo nero squallido ai danni di Sinisa Mihajlovic da parte di una pagina Facebook che si è divertita a postare battutine sullo stato di salute dell'allenatore del Bologna. Le prese in giro al tecnico serbo hanno scatenato l'ira da parte dei sostenitori rossoblu e non solo, che hanno smesso di seguire la page e hanno chiesto in massa provvedimenti contro il vile gesto. Da sottolineare che tale indecenza è stata messa in pratica anche verso Davide Astori, Gaetano Scirea, Fabrizio Frizzi e Bernardo Corradi.

Il livello dell'ironia contro l'ex calciatore è espresso dai seguenti post: " Però il motivo di giocare Bologna-Spal di Venerdì non lo vedo. Forse perchè avevano paura che Mihajlovic non arrivasse vivo a domenica? O forse perchè Sinisa Sabato e Domenica doveva fare la chemio? "; " Mihajlovic che ha deciso? Presenzierà domenica contro la Roma o c'ha la bua pure stavolta? Giusto per sapere eh, visto che ogni volta cambia idea "; " Gol di Ramsey, RIP Sinisa ".

La denuncia