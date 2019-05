Briatore: "Avrei votato Salvini, ha fatto un lavoro incredibile"

"Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini". Flavio Briatore commenta così le elezioni Europee a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

L'imprenditore, che vive a Montecarlo e quindi non è riuscito a votare, ha affermato che il leader della Lega è "l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile". E poi però lancia un frecciatina al vicepremier leghista: "Ora penso che debba iniziare a governare e smettere di andare sulle piazze, non si può stare sempre in campagna elettorale, ora c’è bisogno di governare questo Paese perché è un disastro".

Briatore non ha potuto votare perché dice di non aver ricevuto il certifiato dall'Ambasciata: "No, non mi è arrivato il certificato dall’Ambasciata, non ho ricevuto nessun certificato, di solito per le politiche lo ricevo".

Secondo l'imprenditore, però, l'alleanza giallo-verde non durerà molto. Proprio perché il M5s è "più in crisi della Ferrari", dice. "Ormai la gente si è accorta che i Cinquestelle sono nulli: gente impreparata, che ha avuto la fortuna di arrivare lì per un voto di protesta. Si sono rivelati nulli e la gente ha capito", conclude.