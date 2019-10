Cagliari, si spogliano e fanno sesso a tre davanti alla figlia di 7 anni: arrestati

Sono stati accusati di atti osceni aggravati dopo aver consumato un rapporto sessuale a tre davanti alla figlia di 7 anni. La storia che sembra incredibile arriva dalla Sardegna, in particolare dal litorale di Giorgino, dal villaggio dei pescatori, uno dei rioni marittimi della città di Cagliari. Secondo quanto riportato da Leggo, tre adulti si sarebbero spogliati completamente e una volta rimasti completamente nudi avrebbero fatto sesso sul mare, in spiaggia, proprio di fronte alla bambina.

Il provvedimento

Protagonisti della vicenda, una donna di 38 anni e due uomini di 54 e 58 anni, tutti accusati di atti osceni aggravati e per questo motivo finiti, almeno inizialmente, agli arresti domiciliari. Dopo il processo per direttissima, oggi i tre sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di firma.

La scena

La scena è stata notata dai clienti di un ristorante poco lontano, che dopo aver assistito alla scena hanno deciso di chiamare i carabinieri. All'interno dell'esercizio erano presenti anche alcuni minori. Poco dopo le telefonate, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno raggiunto il luogo e i tre sono stati invitati a rivestirsi e sono stati accompagnati in caserma, dove sono stati arrestati. Da qui la prima decisione di metterli ai domiciliari e l'altra misura. I due uomini era già noti alle forze dell'ordine.