La casa degli orrori: 2000 feti trovati a casa di un dottore

Sono oltre 2mila i feti ritrovati in casa del dottor Ulrich Klopfer, medico abortista dell'Illinois. La scoperta sconcertante è stata fatta dai suoi famigliari che si erano recati a visitare la residenza dopo che il medico era passato a miglior vita ad inizio settembre. Sul Mail si legge che il sanitario ha praticato oltre 10mila aborti in diverse contee dell'Indiana, il che lo renderebbe il più prolifico medico dell'aborto di tutta la storia. Ha praticato l'aborto fino al 2016, quando la sua licenza è stata sospesa per non aver rispettato alcuni protocolli e procedure richiesti.

L'uomo ha utilizzato una pratica per l'aborto ormai in disuso giustificandosi e dicendo che in 43 anni di utilizzo nessuno è mai morto, lo stesso ha testimoniato di aver praticato l'aborto su una bambina di 10 anni dopo che questa era stata stuprata dallo zio. Inoltre non ha mai utilizzato anestesie o soministrato medicine per il dolore se non in un caso in cui una ragazzina di 16 anni poteva permettersi di pagarle. Durante tutta la sua carriera era stato numerose volte convocato in tribunale per i suoi metodi poco ortodossi; in un processo fu accusato di aver eseguito nove aborti illegali e in condizioni critiche.

È stato tra i pionieri dell'aborto negli Stati Uniti d'America iniziandolo a praticare già nel 1973 quando questa legge fu approvata. Tutti i feti ritrovati in casa del dottor Klopfer sono stati consegnati ad un medico legale di Will County, Illinois e la famiglia si è detta pronta a collaborare con le autorità che stanno svolgendo delle indagini approfondite.