Crollo del Ponte Morandi, spunta un video mai visto

A quasi un anno dalla tragedia del 14 agosto 2018, quando il ponte Morandi di Genova è collassato, spunta un nuovo video. Lo ha diffuso la Guardia di Finanza ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della Ferrometal, una delle aziende vicine al viadotto Polcevera.

Il nuovo filmato mostra gli istanti prima del cedimento della struttura con le auto - in particolare un mezzo pesante - che attraversano il ponte. Poi il crollo della pila 9 con i tiranti e l'impalcato che vengono giù tra la polvere, inghiottendo decine di veicoli.

Il video era stato secretato dal gip perché, secondo l'accusa, rischiava di influenzare le testimonianze raccolte durante le indagini preliminari. La visuale nitida e frontale rispetto alla pila che ha ceduto, infatti, potrebbe permettere alla procura e agli esperti di cpire bene l'esatta dinamica del crollo.

Ora il gip ha dato il via libera per la visione a tutte le parti, sia accusa che difesa, e la Guardia di Finanza lo ha diffuso. In base a quelle immagini si svilupperanno le risposte ai quesiti sul crollo legati al secondo incidente probatorio. Intanto, oggi saranno in sopralluogo al Campasso, sui detriti del moncone est del viadotto, i periti delle parti. Dopo il sopralluogo, i demolitori potranno muoversi per studiare come liberarsi di tutte le macerie.