Lo scontro va in onda durante l'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il nuovo programma di approfondimento condotto da Paolo del Debbio su Rete 4. A trovarsi faccia a faccia sono Alessandra Mussolini, in collegamento, e Modu Ghei, mediatore culturale senegalese.

Al centro del dibattito, ovviamente, quanto realizzato da Sy nel Milanese dove ha sequestrato e minacciato 51 ragazzini delle medie sul bus che guidava. "Si può dare la cittadinanza a uno così - ha detto la Mussolini in diretta - Uno che ha precedenti per abuso? ". In studio era presente anche il mediatore culturale senegalese, che si è scagliato contro l'eurodeputata. " Prima di tutto voglio dire che tutti i senegalesi d'Italia e del mondo si sono allontanati da questa persona e l'anno condannata - ha detto - Però non mi piace il fatto che lei accusi i senegalesi. Siamo tantissimi in questo Paese che lavoriamo ".

Lo scontro tra i due va avanti per qualche minuto. Poi la Mussolini domanda: "Lei condanna o no?". E la risposta di Modu Ghei è chiara: " Certo, anzi: darei due calci in culo a quel senegalese lì e lo manderei in galera ".

