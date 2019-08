De Magistris vuol processare Salvini per crimini contro l'umanità

Non poteva mancare l'accorato intervento di Luigi De Magistris, dichiarato sostenitore dell'accoglienza, sul "caso" OpenArms. Ora che la nave dell'Ong si trova a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, in attesa dello sbarco, e l'opinione pubblica si è divisa per l'ennesima volta tra i fan dei porti aperti e coloro che lottano per difendere i propri confini nazionali, il sindaco di Napoli torna a lanciare i suoi strali.

Stavolta il ministro dell'Interno Matteo Salvini non è l'unico obiettivo del primo cittadino partenopeo. A finire al centro dell'invettiva, anche il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

Commentando l'attuale situazione della Open Arms, De Magistris passa subito a parlare di "sequestro di persona" . Una convinzione, questa, che lo accumuna alla procura di Agrigento, che ha già aperto un'indagine contro ignoti proprio per sequestro di persona, violenza privata e abuso d'ufficio. Non contento, il sindaco di Napoli accusa l'attuale Governo di illegalità, disumanità e addirittura sadismo. Poco importa che gli stranieri a bordo della nave, considerati a rischio, siano stati fatti sbarcare.

In un breve intervento sulla propria pagina Twitter, De Magistris invoca il processo. "Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il Governo" sentenzia. "Devono essere processati per crimini contro l'umanità e per la morte di tante persone. Per Salvini e Di Maio un voto vale più di una vita!" .