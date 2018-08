Dove porta la strada della (presunta) democrazia diretta

In Italia si va diffondendo una concezione della società e dello Stato che tende a distruggere alla radice i principi democratici e a bloccare lo sviluppo economico. Questa ideologia è stata portata in Italia da Casaleggio a cui si è aggiunto Grillo e su di essa hanno creato il Movimento 5 stelle. È impressionante come gli intellettuali italiani non abbiano capito la presa che potevano avere queste idee in un periodo di recessione e abbiano sottovalutato la potenza politica di Grillo.

Secondo questa ideologia, non servono il Parlamento e non serve una classe dirigente competente. E infatti in questi anni essi la hanno attaccata, screditata in tutti i modi. Secondo Grillo e Casaleggio saranno i singoli cittadini a dire col web che cosa vogliono e il governo deve limitarsi a darglielo. È l'opposto della tradizione democratica occidentale che richiede invece un Parlamento e un governo formati da persone molto competenti e capaci di elaborare un progetto politico economico di lungo termine.

Secondo l'ideologia 5 stelle sono dunque i singoli cittadini che col web fanno le proposte di legge che gli piacciono, poi le mandano a loro due che ufficialmente le elaborano senza modificarle ma in realtà, poiché sono i soli a vederle, decidono a loro piacimento che cosa fare. Io sono stupito che i giornalisti e gli intellettuali non si siano resi conto che in questo modo questi due hanno instaurato una dittatura sul partito 5 stelle e poiché questo partito è già al potere, una parziale dittatura sul Parlamento e sul Paese. Grillo e Casaleggio già ora sono gli uomini più potenti d'Italia. La loro ideologia anarchica produce sempre un aumento delle richieste salariali, delle pensioni, prelievo di denaro ai benestanti che si immiseriscono, rinvio degli investimenti e dei programmi a lungo termine. In sostanza spese immediate eccessive che portano a catastrofi economiche come sta avvenendo in Venezuela. Noi, essendo nell'euro, non possiamo fare una inflazione pazzesca come la loro. Ma possiamo ridurci lo stesso alla fame.