Emmanuel Macron: "Espulsi subito i migranti irregolari"

I criminali "stranieri in situazione irregolare" in Francia saranno "espulsi" dal Paese. Lo ha annunciato il presidente Emmnauel Macron confermando il giro di vite contro i clandestini colti a commettere crimini. Macron ha così validato, durante un'intervista televisa su Tf1, la richiesta più popolare della destra e dell'estrema destra francese: la "doppia pena". E la frecciatina da parte del principale quotidiano francese non ha tardato ad arrivare.

Le Monde ha quindi subito ripreso Macron, scrivendo che la misura del presidente sarebbe contraria al diritto Europeo. È vero che espulsione dalla Francia avviene attraverso una procedura più definita di quella ventilata dal presidente ieri. E in questi anni, infatti, non sono mancati gli appelli da parte della Corte per la modifica dell'articolo 23 dell'ordinanza francese del 1945.

La volontà di avere sul territorio francese solo delle persone in possesso del permesso di soggiorno è uno degli slogan della campagna elettorale di Macron. E per quanto difficile, l'intenzione del capo dello Stato rimane quella di rimandare nei Paesi d'origine le persone non autorizzate a vivere sul suolo francese.