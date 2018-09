Gino Paoli deride l'idea di Toninelli: "Ponte vivibile? Una s…"

"Si, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion con il rimorchio. Col ponte sopra la testa deve esser proprio piacevole. È una stronzata. Quando uno si mette in competizione col più grande architetto del mondo vuol dire che è cretino" . Gino Paoli critica così la proposta del "ponte vivibile" a Genova avanzata dal ministro dei trasporti del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli.

Parole dure che arrivano via etere ai microfoni di Rai Radio 1, dove l’artista è stato ospite di Un Giorno da Pecora, dove stuzzicato dai due conduttori non si è tirato indietro dal giudicare pesantemente l’operato del governo in merito alla ricostruzione del Morandi e non solo. E quando gli chiedono se il 4 marzo scorso abbia votato per i pentastellati risponde stizzito: "Mi sta insultando? Cosa?" . Per poi aggiungere: "Tra Salvini e Di Maio è un bel match: Salvini è furbo e l'altro no, non riesce assolutamente a sostenere il confronto" .