L'egoismo del partner: come riconoscerlo

La grafia con le lettere grandi e strette tra loro, occupante tutto lo spazio a disposizione, denota una personalità che ama ricevere, mentre difficilmente riesce a stabilire un rapporto di parità con l’altro. La paura di perdere qualcosa di sé, mettendosi a disposizione dell’altro, la porta ad assumere difese preventive; ma le misure che adotta per difendersi dall’altro creano sempre e comunque, che si voglia o no, uno stato di tensione.

Come sempre ogni medaglia ha il suo rovescio: da un lato chi è egoista si preclude la piacevolezza del donare, ma nel contempo sa trovare dei modi per realizzarsi che possono dare al soggetto una soddisfazione personale. E’ a questo aspetto che tali soggetti puntano e alla realizzazione di sé.

L’egoismo porta a salvare sempre se stessi e i propri interessi. Tuttavia, essi amano circondarsi di persone, sempre però con uno sguardo al tornaconto personale.

Sanno essere attraenti, simpatici e allegri, trasmettendo anche agli altri tale gioiosità. La loro indole ha qualcosa di infantile, in quanto non si pongono tanti perché.

Così anche il rapporto intimo potrebbe riuscire bene purché il partner lasci loro spazio e sia pronto a donare più che a ricevere. Va ricordato, infatti, che queste persone, ostentando sicurezza, danno al partner un senso di fiducia.

La persona egoista non ama troppo se stessa, anzi non si ama per nulla e nel ”guscio” del suo egoismo non fa che coprire la paura della solitudine.

Quali sono i segni principali?

Grande dimensione delle lettere – per il bisogno di occupare tutto lo spazio attorno a sé

Scarso spazio tra le lettere – indice del poco spazio lasciato all’altro

Riccio del soggettivismo, cioè prolungamento orizzontale in fine di parola – bisogno di tenere lontano l’ambiente sentito come interferente nella vita privata

Interrigo ridotto – segnale del bisogno di ricevere ma non di dare (Clicca qui per fare il test sul tuo partner)