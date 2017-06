Londra, sms della polizia: "Le regole per salvarsi da un attacco"

Dopo gli attacchi sul London Bridge, la polizia britannica corre ai ripari e con un sms avverte i londinesi ad adottare alcuni accorgimenti per essere "reattivi" in caso di attentato. La prima regola da seguire è evitare le disrtrazioni: "Non ascoltate la musica con le cuffiette quando viaggiate sui mezzi pubblici o camminate per strada, è più sicuro essere sempre reattivi perché ogni secondo di reazione conta", si legge in un messaggino della polizia britannica. L'sms è stato inviato a tutti i cellulari del Paese proprio alla vigilia del voto. Infatti i britannici andranno alle urne con imponenti misure di sicurezza dopo gli attacchi di Manchester e di Londra.

"Non siate allarmati, ma in allerta", prosegue l'sms. Poi la sequenza per le procedure di sicurezza: "Correre, nascondersi e avvisare". Poi come muoversi in caso di attacco: "Camminare sempre fronteggiando il traffico, e se vi accorgete di qualcosa di strano mettetevi al riparo in un negozio o simili".

Per quanto riguarda gli spostamenti con i mezzi pubblici, la polizia consiglia di sedersi nei piani bassi dei "double decker bus" ed evitare le porte di ingresso: "Qui è dove ci sono le prime vittime, non hanno molte possibilità". Infine un'amara considerazione: "Stiamo fronteggiando persone che usano macchine e coltelli per attaccare, non hanno paura della morte, l'affrontano con gioia. Non si può ragione con loro, la vostra morte per loro è un trofeo e una vittima è meglio di una, due meglio di tre...".