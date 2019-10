"Una voce mi diceva di uccidere". Meran cerca l'infermità mentale

La via della perizia psichiatrica e del tentativo di ottenere l'infermità mentale del suo assistito è divenuta la priorità per Francesco Zacheo, legale a cui si affida la famiglia di Alejandro Augusto Stephan Meran.

Il dominicano, che ha assassinato gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella questura di Trieste lo scorso venerdì, è stato sottoposto ad una visita specialistica prima del trasferimento in carcere. Poche le notizie filtrate al momento, ma, come già accaduto in casi di efferati omicidi, anche in questo ecco che arrivano le "voci" a guidare le mani dell'autore. "Ho sentito una voce che mi diceva di uccidere" , avrebbe riferito lo straniero 29enne al medico, come riportato da "TriestePrima", non mostrando segni di pentimento nè presa di coscienza di quanto fatto, bensì preoccupandosi in particolar modo per la ferita all'inguine.