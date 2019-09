F1, Mercedes licenzia 4 dipendenti per razzismo e bullismo

Scandalo in casa Mercedes F1. Il team della scuderia tedesca di Lewis Hamilton ha licenziato quattro dipendenti, e ne ha disciplinati altri tre, per atti di razzismo e bullismo nei confronti di un collega musulmano.

Una storia che ha dell'inverosimile, destinata a generare parecchio clamore nel prossime ore. Stando a quanto si apprende da quotidiano inglese The Guardian , gli episodi di xenofobia si sarebbero consumati all'interno del quartier generale Mercedes di Northamptonshire, nel mese di luglio. Da quel momento, la società ha avviato un'indagine interna che, lo scorso 2 agosto ha condotto al licenziamento di ben quattro membri dello staff IT e la diffida per altri tre.

Secondo il racconto riportato sulle colonne di The Sun , gli indagati avrebbero schernito un loro collega musulmano definendolo a più riprese "terrorista" e deridendolo per la pratica del ramadan A ragion veduta, i vertici della società non hanno gradito la condotta dei lavoratori, nettamente in contrasto con la policy aziendale. Dunque, i dipendenti sono stati messi alla porta.

" Mercedes-Benz Grand Prix Ltd conferma che quattro persone sono state licenziate dalla società il 2 agosto 2019 - si legge nella nota societaria riportata dal giornale inglese - Questi licenziamenti sono seguiti a un'indagine interna che ha confermato le violazioni della nostra politica sulla diversità e l'uguaglianza. Condanniamo questo comportamento nei termini più forti e abbiamo agito immediatamente sulla denuncia. Apprezziamo la diversità dei nostri dipendenti ed è una fonte di forza per il nostro team. Il nostro ambiente di lavoro si basa sull'apprezzamento e sul rispetto reciproco ".