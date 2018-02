Pomigliano, le locandine choc: una testa mozzata di Sgarbi

La testa mozzata di Vittorio Sgarbi su un corpo di capra. È l’immagine che stamattina appare sulle locandine affisse lungo le strade di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Nella città del vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, stasera arriverà Vittorio Sgarbi per l’apertura della sua campagna elettorale. Il candidato alla Camera di Forza Italia nel collegio uninominale di Acerra parlerà al pubblico in quel teatro, il "Gloria", all’esterno del quale è stato attaccato uno dei raccapriccianti manifesti.

Si Cobas Fca e Collettivo 480hm li sottoscrivono. “Sgarbi a Pomigliano? Cercano altri agnelli sacrificali, ma credono che qua è sempre Pasqua?”, è il testo riportato sugli stampati. " Per anni i servi sciocchi dei padroni hanno portato al macello migliaia di operai. Questi sono complici e colpevoli della desertificazione di Pomigliano. A questa gente che viene qui a chiedere ancora voti e pensa di trovare ancora agnelli sacrificali, non li troveranno. Noi stiamo facendo una campagna per il non voto" ha dichiarato Mimmo Mignano, alla guida del movimento dei Cobas, per spiegare le locandine. "Noi a Sgarbi non lo vogliamo - ha aggiunto - e gli abbiamo fatto questo regalo". Si preannuncia agitata la serata pomiglianese e darà il via a una sfida elettorale già con la tensione alle stelle.