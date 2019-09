La Ocean Viking verso la Sicilia: le ong in pressing sull'Italia

Col nuovo governo torna il pressing delle ong sull'Italia. E poco importa che i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini siano ancora validi: gli attivisti puntano sulle coste siciliane nella speranza di ricevere il via libera per far sbarcare i migranti.

Ieri sera la Ocean Viking di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere ha soccorso 50 persone (tra cui 12 minori e una donna incinta) che erano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Poi la nave delle ong ha fatto rotta verso l'Italia. E probabilmente sarà il primo caso che il Conte bis - ora spostato a sinistra - dovrà affrontare.

E poi c'è il caso della Alan Kurdi gestita dagli attivisti tedeschi della Sea Eye. L'imbarcazione, l'ultima "respinta" con un decreto firmato dagli ormai ex ministri Salvini, Trenta e Toninelli, è da giorni davanti a Malta e chiede di far sbarcare gli 8 migranti ancora a bordo. "Chiediamo a Malta di porre fine a questa situazione indegna", dice il portavoce di Sea Eye, Gorden Isler.

Ma - racconta La Stampa - Cecilia Strada ora incalza il nuovo governo perché intervenga. "Potrebbe fare un gesto adottando un decreto interministeriale come quello che hanno firmato i tre ministri per vietare l’ingresso dell’Aklan Kurdi", sostiene l'ex presidente di Emergency, "Sarebbe il minimo anche se non è una situazione che si è originata adesso ma si è ereditata dal passato. La discontinuità si segna in vari modi, non solo non fermando le navi in arrivo ma anche dando il proprio contributo a far sbarcare i migranti. Quello che ora si pretende dal nuovo governo è il ripristino della legalità internazionale, della tutela dei diritti umani fondamentali cancellando i decreti sicurezza che sono una fabbrica di clandestini, l’opposto di quello che chiedono coloro che vorrebbero aumentare i controlli sul territorio".

E, sempre a La Stampa, Nicola Fratoianni ribadisce il suo sì ai porti aperti e - in caso di contrasto dell'immigrazione clandestina - la sua ferma opposizione anche a un governo che il suo partito sostiene. "Non si deve mettere in discussione il principio che le persone in mare vadano salvate, che il salvataggio debba essere tempestivo ed efficace e che quindi vada sostenuto chi sta supplendo a una mancanza di iniziativa da parte delle istituzioni, come stanno facendo le ong", dice il deputato di Leu, "Il secondo caposaldo è il principio del porto sicuro più vicino. Non se ne possono inventare di nuovi, quando qualcuno viene salvato nel Mediterraneo centrale i porti sicuri più vicini sono quasi sempre i porti italiani, maltesi e con questo bisogna fare i conti".