Paestum, ambulanze per celebrare la vittoria di "Mister fritture"

A salutare la vittoria di Franco Alfieri, neo sindaco di Capaccio Paestum, c'erano anche cinque ambulanze che hanno sfilato in corteo nel centro del paese tra mezzanotte e l'una.

Un qualcosa di strano e folkloristico ma, apparentemente, nulla di male se non fosse che, come fa notare ilfattoquotidiano.it, Franco Alfieri, soprannominato "Mister Fritture", è il braccio destro del governatore Pd Vincenzo De Luca e le ambulanze fanno capo a una società di Roberto Squecco, imprenditore condannato a gennaio con sentenza definitiva per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo la Cassazione, Squecco è legato al clan camorristico dei Marandino. Ma non basta. Sua moglie, Stefania Nobili, è stata eletta in consiglio comunale con ‘Democrazia Capaccese’, una lista che sosteneva proprio Alfieri.