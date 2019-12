Perché il gruppo oggi vale più di un amore

Nella nostra epoca domina un'ideologia (che Cristina Cattaneo ha chiamato l'ideologia del XXI secolo) che invita tutti gli individui a sentirsi totalmente liberi senza regole, permessi o autorizzazioni. Non solo noi immaginiamo di agire in uno sterminato campo vuoto, come se il mondo fosse un'immensa pianura, ma lo facciamo senza che qualcuno possa ordinare o proibire alcunché, senza bisogno di governi e protezioni.

Una grande spinta in questo senso ce la dà la straordinaria facilità dei consumi, per cui puoi avere subito quello che vuoi. Amazon realizza qualsiasi sogno del consumatore, ti manda tutto ciò che desideri il giorno dopo a casa, e tu restituisci ciò che non ti piace.

L'individuo moderno si sente in rapporto con tutti attraverso Internet ed ha l'impressione che non vi siano ostacoli reali sul suo cammino. È convinto che se ha una buona idea può avere un grande successo, un grande impatto. Però sa che il mondo è immenso e complesso. Da un lato sperimenta una grande potenza, dall'altro è una barchetta in un mare sconfinato.

Collegata a questa, c'è l'idea che l'esistenza sia tutta come una pianura senza tempo, invecchiamento e memoria. Sicché pensi che ti sia possibile cambiare vita, chiudere un ciclo e ricominciarne un altro quando vuoi. L'uomo moderno è convinto che le esperienze fatte non lascino segni indelebili, ferite o ricordi. In realtà, il tempo lascia i suoi segni e tu puoi cambiare facilmente solo a condizione di non farti coinvolgere molto. Lo puoi fare negli atti volontari - andare in vacanza a Bali o in Madagascar, avere amici su Facebook in Cina o Giappone, far parte di gruppi di ogni tipo, sportivi, sessuali, culturali o politici.

Questi gruppi sono aree in cui entri ed esci liberamente, senza vincoli. Hanno qualcosa di artificiale e fragile proprio perché liberi e volontari. Sono la forma moderna di esperienza che non ti imprigiona. Un amore ti imprigiona, un matrimonio ti imprigiona. Una partecipazione di gruppo no.