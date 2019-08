La relazione dei pm su Open Arms: ecco perché li hanno fatti sbarcare

Ieri avevano messo la parola fine alla possibilità di uno sbarco in Spagna. E ora, i pm, spiegano il motivi che li hanno spinti ad accogliere in Italia i migranti a bordo della nave Opern Arms.

Ieri mattina, il pm Patronaggio era salito a bordo della nave, per svolgere un'ispezione, a seguito della quale aveva deciso per il sequestro della barca e di conseguenza per lo sbarco dei profughi sulle coste di Lampedusa. I motivi che hanno guidato la procura di Agrigento nella scelta sono stati resi noti, questa mattina, in una relazione, visionata dall'AdnKronos, finita nel provvedimento di sequestro della nave.

I migranti sarebbero stati accolti a causa delle loro " funzioni psichiche" che, a detta della psicologa, erano "f ortemente sollecitate da condizioni emozionali estreme" , sopraggiunte dopo settimane passate in mare e dimostrate dal tuffo di alcuni naufraghi, gettatisi in acqua, per tentare di raggiungere la riva a nuoto, rischiando di morire. Secondo il consulente tecnico, a bordo c'era "un clima di altissima pressione" , in cui " la percezione di morte rispetto a un eventuale rimpatrio è la speranza di vita, anche affrontando a nuoto lo specchio di mare che li separa dall'isola di Lampedusa ". In sostanza, i profughi avrebbero preferito morire in mare, cercando di raggiungere la costa, piuttosto che tornare nei propri Paesi.