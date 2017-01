Lo scarabocchio dell'adulto ​rivela la sua personalità

Sapevate che lo scarabocchio è un mezzo contro lo stress? Soffrite d’insonnia perché vi assalgono dei problemi che dovete risolvere; quella trascorsa è stata una giornata tesa; avete l’umore nero; vi siete arrabbiati di brutto con vostra moglie? Non “uccidetela”, ma piuttosto soffocate il vostro livore facendo dei cuoricini su un foglio: vi ricorderà il vostro amore e tutto si appianerà. Prendete una matita e un foglio bianco e iniziate a pasticciare e a lasciarvi condurre, come fanno i bambini, con spontaneità. Se nel bambino lo scarabocchio segna le tappe della crescita, nell’adulto è una regressione salutare.

LE FRECCE Il vostro capo vi ha rotto … disegnate delle frecce e, pensando che questo simbolo è indice di aggressività, ciò vi permette di esternarla e di scaricare lo stress accumulato durante il giorno.

LE CASETTE Non riuscite a prendere sonno e vi viene voglia di riempire fogli d’infinite casette; esse possono sottintendere dell’ansia per un cambiamento dovuto a un trasloco non del tutto accettato, oppure siete preoccupati per il ”mutuo” che bussa al vostro portafoglio e attualmente vi è difficile pagarlo. Tale disegno simbolico può non risolve concretamente il problema tuttavia, vi permetterà un adeguato sfogo. Questo modo apparentemente “banale“ di evocare con il disegno i nostri sentimenti e i disagi interiori, ci permette di staccarci un po’, almeno emotivamente, dai problemi stessi.



I CAVALLI Se disegnate facilmente dei cavalli vuol dire che siete un “don Giovanni” in un periodo di “carestia” e la vostra sessualità viene sublimata in un sogno, in attesa di tempi migliori. I



RETICOLATI Se scarabocchiate riempiendo fogli interi di linnee incrociate, di labirinti e di reticolati, dovete chiedervi quanto la vostra vita sia sotto un controllo eccessivo, condizionata da pensieri troppo coercitivi che non lasciano spazio alla distensione e allo svago.

GLI ANNERIMENTI Siete facilmente in una fase ossessiva, dove problemi e disagi emotivi non trovano vie salutari e producono in voi dell’ansia che a volte viene investita nel bisogno di controllo eccessivo su tutto, anche nella professione. Scarabocchiare quindi ci aiuta con piccoli accorgimenti che permettono la conoscenza di una parte dell’inconscio e del motivo di certi disagi emozionali che non sempre riusciamo a risolvere. (Clicca qui per fare il test con i tuoi "scarabocchi")