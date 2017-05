Se le tasse fanno le scarpe al made in Italy

Per mille anni l'élite laica ed ecclesiastica italiana ha sempre avuto gusti raffinati e ha stimolato un'incredibile produzione artistica. L'Italia si è riempita di capolavori, in seguito gli artisti, gli architetti e gli artigiani italiani hanno lavorato anche per i sovrani e i nobili europei. Era un mercato ristretto ma sufficiente a ricordare che il prodotto fatto dagli italiani era bello, di alta qualità, comodo e piacevole da usare. Con il formarsi del mercato mondiale di massa nel secolo scorso la produzione italiana si è subito espansa e si è rivolta alla classe agiata europea e americana. I calzaturieri italiani facevano le scarpe per le dive di Hollywood, le sarte Fontana facevano, per loro, vestiti stupendi e gli attori di Hollywood venivano in Italia apposta per farsi confezionare gli abiti dagli abilissimi sarti napoletani o per comprare i cappelli Borsalino. Poi questa abilità si è estesa all'arredamento, alla gioielleria, al restauro delle opere d'arte e si è formato un sistema produttivo - fatto da artigiani e imprese - unico al mondo, che usa personale abilissimo e materiali eccellenti. Sono queste le basi del successo della moda italiana e dei suoi stilisti.

Nello stesso tempo si affermavano il nostro il cibo, il nostro vino e la nostra gastronomia, quasi sempre con industrie piccole e con manodopera eccellente e prodotti di alta qualità. Si è cosi diffusa l'idea che in certi campi non c'è nulla di meglio del prodotto italiano, del made in Italy. Vi e stato un momento in cui diversi produttori hanno delocalizzato la produzione in Asia abbassando la qualità. Ma la tendenza si sta invertendo perché stanno avendo successo i marchi che hanno resistito e le nuove imprese che producono in Italia con personale e materiali italiani. Infatti sono molti i paesi che si sono sviluppati e nel mercato mondiale sono enormemente cresciuti i consumatori ricchi ed esigenti che vogliono solo prodotti di alta qualità. Costoro guardano e guarderanno anche domani all'Italia. Non saranno i dazi di Trump a fermare questa tendenza e le nostre esportazioni. L'unico pericolo ci viene dalla nostra burocrazia e dal nostro sistema fiscale.