Sesso in spiaggia e nei giardini: Ravello città del peccato

Benvenuti a Ravello, città dove sembra essere permesso di tutto. Negli ultimi giorni stanno spopolando in rete foto e video hard dal comune di 2500 abitanti sulla Costiera Amalfitana.

Come riporta il Corriere, è spuntato il video di una coppia intenta in un rapporto sessuale sul bagnasciuga di Castiglione. Poi quello di un'altra sul balcone di un appartamento in pieno centro. Innamorati, senza alcun freno.

Il boom di follia amorosa, come viene definito, sembra dovuto all'ondata di turismo " da matrimonio ". Ravello è diventata una delle mete italiane più famose dove celebrare il proprio matrimonio. Non solo coppie del Belpaese, la località turistica è presa d'assalto anche dagli stranieri. E agli stranieri, durante le cerimonie, piace bere tanto. Poi si finisce senza vestiti, spiega il quotidiano.

Coppie appartate sulla spiaggia o nei giardinetti: Ravello accontenta tutti. Il Comune però dovrebbe intervenire e gestire questa strana moda che sta prendendo il sopravvento in città.