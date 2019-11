La sicurezza 4.0 è integrata, digitale e sempre più smart

Sicurezza e Smart Building Expo nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 13 al 15 novembre per un doppio appuntamento dedicato a security, antincendio e integrazione digitale. Innovazione di prodotto, sviluppo tecnologico e sistemi avanzati di protezione con anteprime assolute in questa edizione 2019 grazie alla presenza di 619 aziende -in crescita del 33% rispetto all'ultima edizione - di cui il 30% estere da 37 Paesi) a cui si aggiungono convegni e workshop, con più di 100 appuntamenti in tre giorni, che in molti casi daranno diritto a crediti formativi professionali. All’inaugurazione intervengono Angelo Tofalo sottosegretario del ministero della Difesa, Riccardo De Corato assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Stefano Bolognini assessore alle politiche Sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia e Anna Scavuzzo vicesindaco di Milano.



SECURITY SEMPRE PIÙ TECH E SMART

Telecamere intelligenti che avvertono in caso di potenziale rischio, soluzioni antintrusione gestibili da remoto, sistemi integrati su cloud, biometria, identificazione facciale, intelligenza artificiale, droni sono solo alcuni esempi della profonda evoluzione del mondo della security. Le tecnologie con cui possiamo in sicurezza le nostre case, le vie delle città, i luoghi pubblici, tutelare persone e beni nei posti di lavoro, sono in continua evoluzione non solo a livello di prodotti ma dal punto di vista delle professionalità di chi progetta, gestisce e installa i nuovi sistemi.

Integrazione, digitalizzazione, soluzioni smart sono i driver della proposta espositiva. Mettere in sicurezza non significa più semplicemente installare un singolo prodotto, ma studiare una soluzione ideata su misura per il contesto in cui si applica, partendo da un’attenta valutazione del rischio. L’installatore diventa una figura chiave, un professionista consulente con elevate competenze multiple, soprattutto se deve integrare tra loro sistemi diversi: in casa, per esempio, la sicurezza diventa parte integrante di soluzioni domotiche che gestiscono anche il clima e le luci e sono in grado di dialogare direttamente con Alexa o Google Home.

In parallelo, la digitalizzazione e le soluzioni smart, ormai gestibili da App o da mini-device wearable, stanno rivoluzionando lo scenario tecnologico, ponendo l’attenzione sulla tutela del dato e sulla messa in campo di strategie di protezione da attacchi cyber di varia natura.

LA CYBER ARENA

Per questo Sicurezza propone la nuova area espositiva, formativa e informativa dedicata al tema della Cyber Security, con l’obiettivo di aiutare le aziende a gestire al meglio le minacce informatiche, ritenute dall’82% dei risk manager a livello globale il principale fattore di rischio per il proprio business. Realizzata con il contributo scientifico di Business International-Fiera Milano Media, società del Gruppo Fiera Milano, la Cyber Arena è patrocinata da Aipsa (Associazione italiana professionisti Security Aziendale) e Anra (Associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali). Nel corso dei tre giorni di fiera saranno presenti grandi esperti di settore che durante i Cyber Security Talks forniranno la propria visione sui principali effetti delle minacce nuove cyber minacce.

IL VOLO DEL DRONE-GUARDIANO

Torna in fiera anche l’area dedicata agli Apr e, per la prima volta, si “sdoppia”. Drone Expo dà spazio ai droni per la sicurezza e la protezione civile, mentre a Smart Building Expo, visto il crescente impiego nell' edilizia, c'è un’area dedicata all’uso degli Apr per le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e restauro di edifici e aree urbane e per la gestione e monitoraggio del territorio. E nella voliera si può assistere a voli dimostrativi di nuovi modelli di droni.

LA FORMAZIONE È CONTINUA

Gli appuntamenti formativi spaziano dalla sicurezza urbana a quella informatica, dalle le normative e gli standard più evoluti cui installatori e progettisti devono adeguarsi. Altri eventi sono organizzati da soggetti certificatori e consentono l’ottenimento di crediti per diverse figure professionali: periti industriali, ingegneri, installatori, operatori della vigilanza. La formazione continua, diventata fondamentale per il settore: le competenze non si possono infatti più improvvisare e, soprattutto dopo l’applicazione del Gdpr, chi non ha consapevolezza delle proprie responsabilità civili e penali mette a rischio se stesso e l’azienda per cui lavora.

DUE AWARD D'ECCELLENZA

Due i riconoscimenti all'eccellenza previsti, con una riflessione su best practice e strategie vincenti di professionisti e aziende. Il Premio H d’Oro, organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby, è dedicato alle migliori realizzazioni di sicurezza create “su misura” per specifici contesti, mentre il Premio Securindex Installatore Certificato è dedicato professionisti in grado di utilizzare la comunicazione digitale per promuovere la propria azienda.

IN CITTÀ LA MILANO SMART CITY CONFERENCE

E in concomitanza di Sicurezza, in città si tiene Milano Smart City Conference: tre giornate di riflessione di livello internazionale sul tema della smart city e sull’impatto delle nuove tecnologie nel momento cruciale, quello del rilascio del 5G come infrastruttura abilitante delle nuove applicazioni in ambiente urbano. La smart city rappresenta uno delle sfide più interessanti degli ultimi anni per il settore security, ma insieme ad esso coinvolge tutta la filiera che va dalla progettazione degli edifici di nuova generazione alla building automation.

Tre i grandi temi, ispirati ad altrettanti focus operativi del Governo: l’infrastruttura digitale, tecnologia abilitante la smart city, con un particolare accento sul 5G; smart mobility e logistica, momento di fusione tra la virtualità delle reti e la fisicità del trasporto urbano nell’era delle auto a guida autonoma e dell’emobility; la sicurezza e il monitoraggio urbano, risposta predittiva e soft ai problemi delle aree urbane in tema di security e di controllo del territorio.

