Sindaco Trieste Dipiazza: "Siamo in guerra. Devono aumentare risorse"

In seguito alla morte degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, assassinati ieri pomeriggio da Alejandro Augusto Meran, uno dei fratelli dominicani portati in questura per accertamenti in merito ad un furto, il sindaco di Trieste ha proclamato il lutto.

Intervistato da “Tpi”, il primo cittadino Roberto Dipiazza è sconvolto per l'accaduto, come il resto degli italiani. Ancora una volta a perdere la vita sono stati due ragazzi delle forze dell'ordine, impegnanti a difendere il proprio Paese.

“Sì, ho indetto il lutto cittadino perché sono 18 anni che sono sindaco, prima a Muggia e gli ultimi a Trieste, e non mi è mai successa una cosa così grave” , spiega Dipiazza. “Vedere morire due ragazzi giovani, di trent’anni, è terribile. E in più è accaduto non per un atto terroristico ma per un banale furto di un motorino! Ma cosa è diventato questo mondo? Dove siamo arrivati?” .

Parole amare quelle del sindaco, che giustamente si interroga su che cosa stia succedendo alla nostra società.

“Probabilmente uno dei due ragazzi dominicani aveva dei problemi psichici. E spero che sia così, perché non si può pensare di uccidere delle persone così, alla leggera” , commenta Dipiazza, che non può spiegarsi altrimenti quanto accaduto. “Non voglio dire che il problema riguarda il paese di provenienza degli aggressori, ma in momenti così difficili è una cosa che viene in mente, non c’è niente da fare” .

Infine, l'amara considerazione del primo cittadino: le forze dell'ordine non sono al sicuro. Gli uomini in divisa non possono agire liberamente senza temere conseguenze, mentre i criminali non si pongono più alcun limite.