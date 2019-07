Il sospetto della Dalla Chiesa: "La foto con la benda? Non è di un carabiniere"

Rita Dalla Chiesa torna a parlare del caso del carabiniere ucciso per strada con 11 coltellate. L'ex conduttrice di Forum, molto attiva sui social su questo tema, ha espresso la suo opinione su uno dei lati oscuri di questa vicenda: la benda sugli occhi di uno dei due arrestati. La foto ha fatto il giro del mondo e su questo caso la procura militare ha aperto un fascicolo per accertare come sono andare davvero le cose. La Dalla Chiesa ha una opinione chiara: " Io non sono così sicura che sia stato un Carabiniere a scattare la foto e a metterla in rete. In quel momento erano così’ incazzati e addolorati che a tutto avrebbero pensato tranne che a scattare foto. Ma è’ solo una mia opinione... ". E queste parole sui social hanno aperto un vero e proprio dibattito. C'è chi condanna comunque l'episodio e risponde così alla conduttrice: " Questo non lo so, ma le ipotesi non sono molte, chi poteva essere in quella stanza? Comunque al di là di tutto quello che è successo è disgustoso perchè compiuto forse con dolo o forse con leggerezza, ma in entrambi i casi un grave errore ".

Ma c'è anche chi chiede prudenza su questo caso: " Forse sta un po' esagerando nell'alimentare supposizioni e pareri su questo caso. La giustizia farà il suo corso. E la legge è uguale per tutti, anche per i carabinieri; se la rabbia non la contengono loro nei frangenti difficili siamo tutti fregati ". Sulla vicenda è intervenuto anche il padre di Finnegan Lee: " Io e mia moglie, dopo aver visto la foto di Hjorth bendato, abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento ". Insomma il caso continua a far discutere e di fatto la procura di Roma adesso procede per i reati di abuso d'ufficio e rivelazione del segreto d'ufficio. Al momento, secondo quanto si apprende, sarebbe indagato un militare dell’Arma.