Sparatoria Trieste, l’omaggio della polizia all’Altare della Patria

Commovente omaggio della polizia per i due agenti uccisi nella sparatoria alla Questura di Trieste. Nella tarda serata di ieri, decine di volanti si sono schierate davanti all'Altare della Patria a Roma con i lampeggianti accesi e a sirene spiegate mentre i poliziotti erano all'esterno delle auto. Numerosi cittadini e turisti si sono fermati per immortale il toccante momento ed esprimere vicinanza alle forze dell’ordine.

A perdere la vita sono stati l'agente Pierluigi Rotta e l'agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, un dominicano affetto da problemi psichici. Lo straniero era stato portato in Questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina. Meran, dopo essere stato accompagnato in bagno, ha sfilato la pistola a uno dei due poliziotti e ha iniziato a sparare a bruciapelo contro gli agenti.

I poliziotti caduti erano entrambi giovanissimi. Pierluigi Rotta era nato a Napoli il 2 maggio del 1985 ed era figlio di un agente in pensione che aveva lavorato alla Questura del capoluogo partenopeo. Era stato assegnato alla questura di Trieste nel mese di giugno del 2016.