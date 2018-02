"La staffa in legno sotto il binario a Pioltello era lì da mesi"

Cominciano a emergere dai documenti che sono al vaglio di inquirenti e pm dettagli importanti legati alla tragedia di Pioltello, dove tre donne sono morte in un incidente ferroviario lo scorso 25 gennaio. Parlano - scrive l'Huffington Post - di una tavoletta di legno, collocato a "tamponare" il punto zero, come viene indicato il luogo dove il treno deragliò, un chilometro prima della stazione.

Sono otto le persone indagate per i fatti: vertici e tecnici di Trenord e Rfi, coinvolte anche come società. E dalle carte si evince anche come la "staffa" di legno trovata dagli uomini della Polfer sotto la rotaia, per evitare un cedimento della massicciata, battesse contro le pietre al passaggio dei treni e fosse rimasta lì per mesi. Una tavoletta che, dice Rfi, non è "prevista dalle normative tecniche"

Questi elementi dovranno essere valutati per capire se ci siano state carenze effettive nel processo di manutenzione. La prossima settimana inquirenti e consulenti si vedranno per valutare come svolgere gli accertamenti. Le possibilità sono quelle di un "accertamento irripetibile", con i consulenti della difesa presenti, o dell'incidente probatorio. L'area dell'incidente rimarrà sotto sequestro almeno fino al fine settimana, quando l'opera di rimozione dovrebbe essere completata.