Trieste, la scritta choc a Modena: "Due porci in meno, polizia a morte"

Attacco vergognoso nei confronti della polizia dopo la morte dei due agenti di Trieste. Lungo l'asfalto della carreggiata di una via di Modena è comparsa una ripugnante scritta: " Due porci in meno. A morte la polizia ". La foto ha fatto il giro del web nel giro di poche ore e ha scatenato l'ira da parte di molte persone.

Purtroppo in Italia, anche in un momento così drammatico, c'è chi odia le Forze dell'Ordine. pic.twitter.com/39EZwHSTsW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2019

Tra queste Matteo Salvini, che sui propri profili social ha espresso il totale disprezzo verso il vile gesto: " Provo schifo per questa immagine, ma ve la mostro perché questi episodi devono ricordare a tutti che non dobbiamo mai abbassare la guardia. Sempre dalla parte di chi ci difende! ".

Provo SCHIFO per questa immagine, ma ve la mostro perché questi episodi devono ricordare a tutti che non dobbiamo mai abbassare la guardia. SEMPRE dalla parte di chi ci difende! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2019

"Vigliacco"