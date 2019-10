Trieste, spuntano le immagini della sparatoria: "Scene drammatiche"

Le telecamere nell'atrio della Questura di Trieste e quelle all'esterno del palazzo hanno ripreso una parte della sparatoria ai danni del personale di guardia e la relativa fuga tentata dal killer Alejandro Stephan Meran. Le immagini sono state sequestrate dall'autorità giudiziaria. Il questore Giuseppe Petronzi ha detto che il video mostra " fasi estremamente concitate e al tempo stesso drammatiche ", sottolineando come mettano in risalto " la capacità di risposta dell'apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori ".

È stato confermato che il bilancio sarebbe potuto essere più tragico: " Aveva delle armi in pugno ed era all'interno della Questura, fortunatamente e tragicamente c'eravamo solo noi poliziotti, quindi fortunatamente non erano esposte altre persone ". Il questore ha annunciato che chiederà l'encomio per i due agenti uccisi: " Avevano senso del dovere, dedizione, capacità professionale ".

Le condizioni mediche dell'assassino sono stazionarie e non è in pericolo di vita. Ieri sera è stato operato alla mano sinistra ed è ricoverato nel reparto di ortopedia. La polizia penitenziaria ha fatto sapere che " sta adottando tutte le misure più utili per garantire che ci sia la massima sicurezza ".