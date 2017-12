Vittorio Cecchi Gori in rianimazione: "Si trova in gravi condizioni"

Il produttore cinematografico, ex parlamentare ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma per un arresto cardiaco. Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato nella tarda mattinata di oggi dopo aver subito un'ischemia cerebrale. Alcune ore dopo sono subentrate complicanze cardiache. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono considerate "serie, ma stabili".

Rita Rusic, ex moglie del produttore, e il figlio, Mario Cecchi Gori, stanno rientrando da Miami a Roma. Vittorio Cecchi Gori è stato senatore del Partito popolare italiano per due legislature, dal 1994 al 1996, anno in cui è stato rieletto. Nel 2001 si è candidato in Sicilia per l'Ulivo ma non è stato eletto. Nel 2006 si è nuovamente candidato, nel Lazio con il Movimento per l'Autonomia, alleato con la Lega Nord, ma nemmeno in quell'occasione ha ottenuto il seggio. Nei giorni scorsi Cecchi Gori era apparso in tv, ospite di una trasmissione di Rai1, dove si era parlato addirittura di una sua possibile partecipazione alla selezione per essere nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.