Quella volta in cui Kate Middleton ha "richiamato" all’ordine Meghan

I dissidi? In ogni famiglia sono all’ordine del giorno. Le cose si complicano se sei un membro della royal family inglese, dove ci sono regale da rispettare con rigore e ogni atteggiamento è passato al setaccio da stampa e fotografi. Come ad esempio il rapporto (conflittuale) tra Kate Middleton e Meghan Markle. Le due duchesse, stando alle fonti di corte e alla stampa inglese, non hanno mai avuto un rapporto idillico. Caratteri e visioni del mondo diverse, pare che siano le cause principali di un dissidio continuo che, proprio con il divorzio dalla Corona, si è complicato ancora di più.

Sta di fatto che i litigi che ci sarebbero stati tra Meghan e Kate non sono mai stati confermati dai diretti interessati, dato che tutte le illazioni sono frutto di supposizioni e rumor di corridoio molto contrastanti. Ora però ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Lo racconta il The Sun, in un articolo che ha dedicato proprio alle due duchesse reali, in cui affronta di petto il rapporto conflittuale tra la Middleton e la Markle. Secondo il tabloid sono più che vere le voci di continui litigi tra le due, e tutto questo avrebbe condotto Meghan ed Harry a prendere le distanze dalla Corona fino ad arrivare alla rottura di una settimana fa. Il The Sun riporta di una storia molto particolare in cui Kate si sarebbe sentita in imbarazzo per un comportamento di Meghan, tanto da essere costretta a richiamare all’ordine la duchessa e bacchettarla per una mancanza di tatto e di educazione. Fatti e dicerie che, in un certo senso, confermano ancora una volta gli atteggiamenti poco reali di Meghan. Dopotutto lei è un’ex attrice, ha un temperamento fuori dagli schemi. E anche la Middleton è una donna molto paziente, secondo quanto è accaduto, non sarebbe stata più in grado di gestire i modi di fare della moglie di Harry.

Tutto sarebbe successo nel 2018, poco prima del matrimonio dei duchi di Sussex. In quel periodo, i rampolli di corte divedevano lo stesso staff, e più volte Meghan si sarebbe rivolta in malo modo verso il personale di servizio. Kate avrebbe ripreso Meghan e, qualche tempo dopo, anche William avrebbe ripreso la futura duchessa. Questo avrebbe spinto la Markle a prendere le distanze e, soprattutto, a convincere Harry a mettere un freno al rapporto con il fratello. Un diverbio a fin di bene che, come al solito, non è stato visto di buon occhio da Meghan. Gli esperti affermano che, proprio da questo momento, si sarebbero creati i primi malumori tra i Fab4.