Amal fa causa all'Isis e ora Clooney ha paura: ​"Nostri figli sono in pericolo"

George Clooney e la sua famiglia sono in pericolo? L'attore ha rivelato in un'intervista a The Hollywood Reporter di essere preoccupato per la sicurezza dei suoi figli, i gemelli Alexander ed Ella, di quasi due anni. "Non vogliamo che i nostri figli siano dei bersagli, quindi dobbiamo prestare attenzione", ha affermato.

La moglie Amal - avvocatessa libanese naturalizzata britannica - sta infatti conducendo una causa contro l'Isis davanti a una corte francese. In particolare, l'accusa è rivolta contro Lafarge, un colosso francese del cemento, che - secondo alcune fonti - avrebbe pagato i militanti dell'Isis per poter tenere attivo un impianto nel nord della Siria e sarebbe quindi complice nei crimini dell'Isis. Amal sta assistendo alcune donne yazide che erano state rapite dall'Isis e trasformate in schiave sessuali per i miliziani. Il gruppo di donne ora si è costituito parte civile nel processo, chiedendo quindi un risarcimento.

"Mia moglie sta portando il primo caso contro l'Isis in tribunale, quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza reali, che dobbiamo affrontare quotidianamente", ha affermato l'attore. Che poi aggiunge: "Questo processo è un'opportunità per stabilire che l'Isis, e tutti coloro che l'assistono, sarà considerato responsabile dei crimini commessi, e che alle vittime sarà riconosciuto un giusto risarcimento".