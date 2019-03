È ancora gelo fra Meghan e Kate. Al party reale di Carlo si ignorano

Meghan Markle e Kate Middleton si sono ritrovate a Buckingham Palace. Le due duchesse hanno presenziato al party organizzato in onore del Principe Carlo d'Inghilterra in occasione del cinquantenario della sua investitura. Erano accompagnate dai rispettivi mariti e quel che ha destato maggiore curiosità è stato che Meghan e Kate non si vedevano dal giorno di Natale, quando hanno partecipato ai festeggiamenti nella tenuta reale di Sandringham.

La moglie del Principe Harry è ormai vicina al parto, che dovrebbe avvenire entro la fine di aprile e si è presentata a Buckingham Palace con un look che ne esaltava le forme. Ha indossato un abito broccato nei toni dell'avorio, del bianco e dell'oro abbinato a un cappotto bianco molto chic e a un paio di décolletée rosa. Trattandosi di un'occasione ufficiale nel palazzo – e al cospetto – della Regina Elisabetta II, Meghan Markle non ha potuto rinunciare alle calze, imposte dal protocollo. La duchessa del Sussex ha incantato i presenti con il suo look, offuscando Kate Middleton che per l'occasione ha indossato un abito di chiffon color ghiaccio di respiro vintage, con maniche a sbuffo e colletto alto. Una scelta che non ha esaltato la bellezza e la classe della moglie di William, facendola apparire ben più adulta di Meghan.

Sarà forse questo uno dei motivi per i quali le due duchesse si sono ignorate nella White Drawing room di Buckingham Palace? I Fab Four – come vengono chiamati dalla stampa inglese fin dal 2017 – non si sono quasi rivolti la parola durante l'evento. Soprattutto Kate Middleton e Meghan Markle sono apparse più distanti che mai, alimentando le voci che insinuano di una faida in corso tra le due duchesse, sempre smentita da Kensington Palace.

I fatti sembrano però dire altro e anche in quest'ultima occasione ufficiale, a cui sono state evidentemente obbligate a presenziare, il gelo era palpabile. Stando agli esperti di "cose reali" l'evento a Buckingham Palace non sarebbe però significativo in tal senso, perché le duchesse erano impegnate a intrattenere gli ospiti, come da protocollo, e non avrebbero comunque avuto tempo e modo per interagire tra loro.