Charlize Theron è stanca di essere single da ben dieci anni

Charlize Theron ha dichiarato di essere stanca della sua condizione da single che dura ormai da troppi anni, ben dieci. In unìintervista a Entertainment Tonight ha confidato di non riuscire ad avere una relazione perché nessuno si fa avanti. Difficile da credere, anche perché se ha problemi lei, considerata una tra le donne più belle del mondo, figuriamoci noi povere mortali. E invece no, anche lei ha dei problemi con il genere maschile, tanto da ammettere “Sono single da 10 anni. Non è una cosa tanto improbabile. Qualcuno dovrebbe tirare fuori gli attributi e farsi avanti. Sono scandalosamente disponibile” . Brava, ben detto. Sì, ma non è che in questo modo più che trovare il coraggio di farsi avanti, i possibili pretendenti scappano a gambe levate?

E poi a noi informate sulla vita privata delle attrici risulta che la sua relazione con l’attore Sean Penn sia finita nel 2015, vale a dire quattro anni fa. È stata forse così poco importante da venire addirittura dimenticata? Povero Sean. Charlize ha 43 anni, due figli adottivi e non è mai stata sposata. Sono state tante le relazioni a lei attribuite, una delle ultime quella con un certo Brad Pitt, però mai confermata dalla diretta interessata. Di sicuro al suo fianco c’è stato per ben otto anni l’attore irlandese Stuart Townsend, conosciuto sul set del film 24 ore , girato nel 2002.

La bella e single Charlize, premio Oscar nel 2004 per The Monster, ha approfittato dell’intervista per pubblicizzare il suo ultimo film in uscita, "Long Shot", nel quale ricopre il ruolo di una donna che vuole diventare presidente degli Stati Uniti. Al suo fianco Seth Rogen che interpreta un giornalista disoccupato a cui faceva da babysitter e che prova a corteggiarla.