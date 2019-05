Elton John ha l'influenza: cancellato il concerto di stasera a Verona

Il maltempo colpisce ancora, e non lascia scampo nemmeno alle star della musica. Elton John sta male, ha l'influenza e salterà la tanto attesa data di stasera (la seconda serata, sold out come quella di ieri) all'Arena di Verona, a causa di una brutta influenza.

Ieri Elton "stava combattendo con un'influenza -si legge nel comunicato inviato dagli organizzatori- Ha sofferto durante il suo riscaldamento vocale prima dello show a Verona e sebbene le sue condizioni fossero altalenanti è stato in grado di portare a termine lo show". Tuttavia, le condizioni fredde e umide dell' anfiteatro all'aperto hanno aggravato la condizione.

Sfortunatamente, "dopo una notte di riposo e il consulto con un medico questa mattina, le condizioni della sua voce non sono migliorate e le sue corde vocali sono risultate infiammate ed è stato quindi consigliato di non eseguire il concerto di stasera".

Niente serata magica sulle note della star britannica dunque, e per chi volesse recuperare il biglietto le notizie non sono -per ora- del tutto incoraggianti: "Stiamo al momento verificando la possibilità di riprogrammare lo show", fanno sapere. Ed invitano a controllare i siti www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com nelle prossime ore, per ottenere maggiori informazioni.