Gucci, sfilata pro-aborto e slogan femministi anni '70

"Gucci vanta un impegno di lunga data a favore di donne e ragazze in tutto il mondo a sostegno dei diritti sessuali e riproduttivi, della salute materna e della libertà di scelta individuale". Così l'account ufficiale di Instagram di Gucci descrive alcuni momenti della sfilata Gucci Cruise 2020 svoltasi ai Musei Capitolini di Roma. In risposta a ciò che sta accadendo in Alabama, dove il Senato dello Stato ha approvato una legge che impedisce l'interruzione di gravidanza anche in caso di stupro o incesto, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha deciso di dire la sua, presentando, tra gli altri, ancue un abito con un utero ricamato.

In passerella, spiega Il Messaggero, sfilano blazer con slogan femministi degli anni Settanta "My body my choice" e l'abito su dove è ricamata la data 22.5.78, quella della legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza. "Questa giacca - si legge su Instagram - è stata creata dalla continua visione di libertà, uguaglianza ed espressione di Alessandro Michele". Secondo il direttore creativo, infatti, la collezione parla "di libertà", con diversi riferimenti culturali e storici, in particolare agli anni '70 e all'emancipazione femminile.

È stato un momento storico in cui le donne - alla fine - hanno respinto tutti i vincoli imposti nei secoli precedenti e sono diventate libere. Ecco perché sto rendendo omaggio alla legge italiana sull'aborto, la legge numero 194", ha raccontato Alessandro Michele a Wwd. "È incredibile che in tutto il mondo ci siano ancora persone che credono di poter controllare il corpo di una donna. Sarò sempre a fianco della libertà. L'unico mondo che posso immaginare - prosegue - è quello in cui ogni singola persona può essere chi vuole essere, senza alcun tipo di restrizione o giudizio. Noi che facciamo moda è come se avessimo delle antenne - ha spiegato Michele - per quello che ci succede intorno. E l'utero delle donne, questo mistero che noi uomini possiamo immaginare, l'ho immaginato come un fiore. Interrompere una gravidanza non estirpa questo fiore".