Raoul Bova fa acquisti in Puglia: compra una masseria con tanto di ulivi e piscina

Una masseria immersa tra gli ulivi, lontano dalla vita frenetica della capitale e dai paparazzi, ma a pubblicare le foto del suo ultimo acquisto è proprio lui su Instagram. Raoul Bova, 48 anni lo scorso 14 agosto, ora potrà godersi la calma delle campagne pugliesi. Ha, infatti, acquistato una masseria con ulivi, piscina e solarium, a Fasano, Comune in provincia di Brindisi, diventato ormai una meta vip. L'idea è nata mentre era a Nardò, in provincia di Lecce, per girare un film con Michele Placido, come ha dichiarato in un'intervista al quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Su suggerimento di Placido (pugliese doc, ndr), Bova è andato a Fasano con la sua nuova fidanzata, l'attrice 31enne Rocío Muñoz Morales, per un po' di relax. E si è innamorato perdutamente della zona, tanto da acquistare una casa.

A colpire il noto attore romano, come dichiara sempre alla Gazzetta, è "un'energia particolare" probabilmente creata dalla presenza degli ulivi centenari e dalla costa che finisce a picco sul mare con una vista mozzafiato.





Intanto Raoul Bova da fine luglio è impegnato con le riprese di "Giustizia per Tutti", la serie prodotta da Showlab (Prodea Group) con RB Produzioni, in onda prossimamente, in prima serata su Canale 5. La serie, diretta da Maurizio Zaccaro e Eros Puglielli e scritta da Andrea Nobile (Head Writer), Marcello Olivieri, Nicholas Di Valerio, Valerio D'Annunzio, Salvatore De Mola e Eleonora Fiorini, racconta la storia di un uomo accusato ingiustamente dell'omicidio della moglie. Il ruolo del protagonista è affidato a Raoul Bova, che sarà affiancato proprio dalla compagna Rocio Munoz Morales, oltre che da Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole. Le riprese, che termineranno a fine gennaio 2020, sono in corso a Torino, location esclusiva della serie.